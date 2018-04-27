Певица Луина официально сообщила о расставании с женихом Жомартом Сулейменовым в Instagram
Поклонники казахстанской звезды заметили в Instagram новый пост, посвященный ее личной жизни. Певица Луина официально сообщила о расставании с женихом Жомартом Сулейменовым, а также отметила, что не собирается выходить замуж.
Исполнительница подчеркнула, что не понимает людей, советующих ей быстрее устроить семейную жизнь, потому что она пока не видит рядом избранника, с которым можно ее прожить. Луина устала быть мудрой и хочет просто наслаждаться свободой и творчеством, радуясь каждому дню.
Подписчики поддержали артистку позитивными сообщениями и тоже были согласны с ее мнением, что в браке важна любовь между двумя людьми. Они привели много примеров, когда люди находили своих спутников жизни в зрелом возрасте. Пока никто не знает, почему знаменитость решила разорвать отношения с этим человеком, но пользователи сетей отметили, что ей пока рано выходить замуж.