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Канье Уэст постоянно конфликтует с матерью Ким Кардашьян Крис Дженнер

Журналисты узнали, что музыкант постоянно конфликтует с матерью Ким Кардашьян. Крис Дженнер пытается помочь Канье Уэсту восстановить здоровье после нервного срыва, но каждая беседа превращается в скандал.

Рэпер находился в длительном отпуске и прошел курс лечения, но сейчас он не хочет общаться со своими старыми друзьями и знакомыми. Сложнее всего Канье Уэсту наладить нормальные отношения с родственницей, которая предприняла много попыток, чтобы вернуть его к нормальному образу жизни.

Канье Уэст постоянно конфликтует с матерью Ким Кардашьян Крис Дженнер


Избавившись от затяжной депрессии, исполнитель стал заниматься работой, а также шокирует поклонников философскими изречениями в сетях. Новые увлечения и плотный рабочий график негативно отражаются на самочувствии рэпера и его семьи, так что обстановка в доме продолжает накаляться.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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