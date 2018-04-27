Канье Уэст постоянно конфликтует с матерью Ким Кардашьян Крис Дженнер

Рэпер находился в длительном отпуске и прошел курс лечения, но сейчас он не хочет общаться со своими старыми друзьями и знакомыми. Сложнее всего Канье Уэсту наладить нормальные отношения с родственницей, которая предприняла много попыток, чтобы вернуть его к нормальному образу жизни.Избавившись от затяжной депрессии, исполнитель стал заниматься работой, а также шокирует поклонников философскими изречениями в сетях. Новые увлечения и плотный рабочий график негативно отражаются на самочувствии рэпера и его семьи, так что обстановка в доме продолжает накаляться.