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Учёные: Из-за гормональных всплесков люди становятся на жаре злыми и недалёкими

Учёные давно заметили, что жара делает людей злыми, жестокими и недалёкими. Специалисты из Университета Познани провели исследование, показавшее, что за поведение в жаркое время отвечают гормональные всплески.

Учёные: Из-за гормональных всплесков люди становятся на жаре злыми и недалёкими


Учёные из Польши доказали, что эмоции людей тоже могут "перегреваться" на жаре. Во время повышения температуры воздуха происходит увеличение выработки некоторых гормонов. Гормональные всплески могут приводить к появлению агрессии и злости. В частности, специалисты обращают внимание на кортизол - гормон стресса. В холодный период его содержание в организме намного ниже, чем летом.

Учёные выяснили, что жара заставляет активнее вырабатывать кортизол, что приводит к его накоплению в организме. Ранее считалось, что летом люди становятся агрессивными из-за увеличения ритма сердцебиения и метаболических процессов, влияющих на нервную систему. Однако специалистам удалось доказать, что именно гормональные всплески виновны в злости и жестокости.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 05:00
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