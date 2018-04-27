Учёные: Из-за гормональных всплесков люди становятся на жаре злыми и недалёкими

Учёные из Польши доказали, что эмоции людей тоже могут "перегреваться" на жаре. Во время повышения температуры воздуха происходит увеличение выработки некоторых гормонов. Гормональные всплески могут приводить к появлению агрессии и злости. В частности, специалисты обращают внимание на кортизол - гормон стресса. В холодный период его содержание в организме намного ниже, чем летом.Учёные выяснили, что жара заставляет активнее вырабатывать кортизол, что приводит к его накоплению в организме. Ранее считалось, что летом люди становятся агрессивными из-за увеличения ритма сердцебиения и метаболических процессов, влияющих на нервную систему. Однако специалистам удалось доказать, что именно гормональные всплески виновны в злости и жестокости.