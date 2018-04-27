Учёные: Из-за гормональных всплесков люди становятся на жаре злыми и недалёкими
Учёные давно заметили, что жара делает людей злыми, жестокими и недалёкими. Специалисты из Университета Познани провели исследование, показавшее, что за поведение в жаркое время отвечают гормональные всплески.
Учёные из Польши доказали, что эмоции людей тоже могут "перегреваться" на жаре. Во время повышения температуры воздуха происходит увеличение выработки некоторых гормонов. Гормональные всплески могут приводить к появлению агрессии и злости. В частности, специалисты обращают внимание на кортизол - гормон стресса. В холодный период его содержание в организме намного ниже, чем летом.
Учёные выяснили, что жара заставляет активнее вырабатывать кортизол, что приводит к его накоплению в организме. Ранее считалось, что летом люди становятся агрессивными из-за увеличения ритма сердцебиения и метаболических процессов, влияющих на нервную систему. Однако специалистам удалось доказать, что именно гормональные всплески виновны в злости и жестокости.