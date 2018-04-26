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Ольга Бузова раскрыла секреты съемок клипа

Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в совеем Instagram небольшое видео, в комментарии к которому приглашает смотреть новый выпуск шоу «Ольга Бузова Live».

В ролике артистка собрала самое интересное за неделю и все, что не вошло в «сторис», а также раскрыла некоторые «секреты съемок клипа» «Тоже музыка».

Ольга Бузова раскрыла секреты съемок клипа

Бузова приглашает подписчиков комментировать увиденное, и те не замедлили с ответами.

Фолловеры отметили, что это и есть «настоящая Оля», но некоторым фанатам не понравилось поведение звезды со своими коллегами и особенно «Олин мат».

«Баста зачем ты так позволяешь ей делать... я раньше хорошо относилась к Оле а своим поведением она что-то мне вообще не нравится», - пишет одна из поклонниц.

Другие подписки с юмором отнеслись к видеоролику и нашли его легким, веселым и позитивным.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:34
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