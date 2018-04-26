Ольга Бузова раскрыла секреты съемок клипа

В ролике артистка собрала самое интересное за неделю и все, что не вошло в «сторис», а также раскрыла некоторые «секреты съемок клипа» «Тоже музыка».Бузова приглашает подписчиков комментировать увиденное, и те не замедлили с ответами.Фолловеры отметили, что это и есть «настоящая Оля», но некоторым фанатам не понравилось поведение звезды со своими коллегами и особенно «Олин мат»., - пишет одна из поклонниц.Другие подписки с юмором отнеслись к видеоролику и нашли его легким, веселым и позитивным.