Экс-ведущая «Дома-2» Екатерина Жужа побывала в Баку в невероятном ресторане

«Большое спасибо моим подписчикам, за то, что помогли нам с выбором ресторана. Благодаря вам, мы попали в нереальный ресторан», - написала Екатерина под одной из последних своих публикаций.

«Прекрасна, как всегда! Невозможно просто оторвать взгляд!!», «Мы тебя все очень любим! Хорошего вам отдыха в Баку!», «Прикольная такая! Жуж, а с кем ты в Баку то? Ты уже замуж вышла?», «Катя встречается с 23-летним Артемом Маркеловым. Он профессиональный гонщик. Давно уже об этом всем известно!», «Катюша, красивая такая. Тебе очень идет такая длина и цвет волос», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что обворожительная брюнетка уже давно не является ведущей скандально-известной телестройки, за ее жизнью и всем происходящем в ней активно продолжают наблюдать многочисленные зрители. Ежедневно Екатерина публикует в личном микроблоге новые снимки и видеоролики, общается со своими поклонниками и рекламирует ту или иную продукцию.Несколько часов назад Жужа решила поблагодарить своих преданных фанатов за то, что они помогли ей выбрать ресторан в Баку, ведь несколько дней назад она вместе со своим возлюбленным прилетели в Азербайджан.ТВ-звезда у себя на страничке в социальной сети Инстаграм опубликовала новую фотографию, на которой она сидит возле клумбы заведения и посылает своим подписчикам поцелуи.Нужно сказать, что большое количество поклонников Жужи тут же принялись просто-таки забрасывать свою любимицу приятными словами, а некоторые даже обсудили в комментариях теледивы ее нового молодого избранника.