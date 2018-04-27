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Dell представила новые рабочие станции Precision на платформе Intel Coffee Lake-H

Компания Dell презентовала свои новые мобильные рабочие станции Precision. Стоимость новинок начинается в районе $1050.

Dell представила новые рабочие станции Precision на платформе Intel Coffee Lake-H


Всего в линейке четыре ноутбука - Precision 3530, Precision 5530, Precision 7530 и Precision 7730. Первый получил 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD. В аппаратной платформе работает процессор Core i7 восьмой генерации, 32 гигабайта оперативной памяти и дискретная видеокарта NVIDIA Quadro P600 с собственной памятью GDDR5 на 4 Гб.

Precision 5530 располагает такой же диагональю, но разрешение находится на уровне стандарта 4К. Также стоит выделить процессор Core i9, максимальные 32 Гб оперативной памяти и видеокарту NVIDIA Quadro P2000 с четырьмя гигабайтами памяти GDDR5.

Модель Precision 7530 предлагает матрицу с такой же диагональю и разрешением, как и у предыдущей версии. Аппаратная платформа включается в себя чип Core i9 ОЗУ до 64 Гб и видеокарты AMD Radeon Pro WX 4150 GDDR5 4 Гб или NVIDIA Quadro P3200 GDDR5 6 Гб.

Precision 7730 имеет 17,3-дюймовый экран 4К, процессор Core i9, 64 Гб ОЗУ и видеокарту NVIDIA Quadro P5200 GDDR5 16 Гб.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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