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Алексей Воробьев заинтриговал поклонников снимком рядом с невидимой возлюбленной в Instagram

Певец опубликовал в Instagram коллаж из снимков, сделанных рядом с невидимой возлюбленной. Поклонники Алексея Воробьева были заинтригованы такой новостью и попытались выяснить имя его избранницы.

В первом сюжете исполнитель сделал перед камерой серьезное лицо, но потом посмотрел в сторону и стал улыбаться. Алексей Воробьев признался, что хотел сделать нормальный сюжет, но в это время разговаривал со своей девушкой в наушниках, после чего она быстро поняла его замысел. Она сказала слова, заставившие артиста смеяться, так что пришлось просто общаться дальше и сохранить такие кадры.

Алексей Воробьев заинтриговал поклонников снимком рядом с невидимой возлюбленной в Instagram


Пользователи сетей стали думать, кто может быть загадочной возлюбленной звезды. Они пытались задавать ему вопросы, но их кумир продолжал хранить молчание и не хотел открывать свои секреты. Некоторые поклонницы стали призывать знаменитость не тратить время на незнакомку, а встречаться с ними.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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