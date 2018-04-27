Открыт предварительный заказ на смартфон Xiaomi Mi 6X

В Сети появились данные нового смартфона Xiaomi Mi 6X. Его стоимость составит 300 долларов. Гаджет получил экран IPS 2.5D на 5,99 дюймов. Разработчики установили в качестве процессора Snapdragon 660 Octa-Core AIE, который будет работать в паре с графическим редактором Adreno 512. Пользователь получит возможность выбрать разные комплектации модели: 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ либо 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.Разработчики представили Xiaomi Mi 6X в нескольких цветах: чёрном, синем, золотом, розовом и красном. ОС гаджета стала MIUI 9.5 на базе Android 8.1 Oreo. Новинка оснащена батареей 3010 мАч с функцией быстрой зарядки. Xiaomi Mi 6X имеет заднюю камеру 12-мегапискселей с датчиком Sony IMX486. Фронтальная камера смартфона имеет датчик IMX376 и 20-мегапикселей, что делает её привлекательной в глазах любителей селфи.