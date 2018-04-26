Хейтеры уверены, что Ольга Рапунцель родила «куклу с Али-Экспресса»

Хейтеры сомневаются и в самой беременности Рапы, и в ее инсценированных родах и даже подозревают, что ребенка Ольга и Дмитрий купили на китайской торговой площадке AliExpress.Последние подозрения возникли после того, как Ольга опубликовала фото пеленания малышки, где берет девочку подмышки, не придерживая головку. Всем мамам известно, что в возрасте 25 дней от роду дети самостоятельно голову не держат, тогда как для куклы это вполне реально., - написали встревоженные пользователи.Не менее подозрительным выглядел снимок счастливого папаши Дмитренко, который держал дочку наперевес, будто автомат, чем вызвал немало насмешек со стороны пользователей.