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Хейтеры уверены, что Ольга Рапунцель родила «куклу с Али-Экспресса»

Как известно 1 апреля участница «Дом-2» Ольга Рапунцель родила дочку, но пользователи до сих пор не могут поверить, что это событие было реальным.

Хейтеры сомневаются и в самой беременности Рапы, и в ее инсценированных родах и даже подозревают, что ребенка Ольга и Дмитрий купили на китайской торговой площадке AliExpress.

Хейтеры уверены, что Ольга Рапунцель родила «куклу с Али-Экспресса»

Последние подозрения возникли после того, как Ольга опубликовала фото пеленания малышки, где берет девочку подмышки, не придерживая головку. Всем мамам известно, что в возрасте 25 дней от роду дети самостоятельно голову не держат, тогда как для куклы это вполне реально.

«Ну какие 25 дней малышке, ребенок еще голову держать не может, а здесь ребёнку все месяца три четыре, люди у вас, что глаза в задницах!???», «Оля маленьких деток так держать пока рановато», «Кто ж так ребенка держит еще и такого маленького. Ужас страшно смотреть», - написали встревоженные пользователи.

Хейтеры уверены, что Ольга Рапунцель родила «куклу с Али-Экспресса»

Не менее подозрительным выглядел снимок счастливого папаши Дмитренко, который держал дочку наперевес, будто автомат, чем вызвал немало насмешек со стороны пользователей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:21
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