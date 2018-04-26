Певица Наргиз отменила свои выступления в Курске из-за проблем со здоровьем
“ВКонтакте” поклонники певицы Наргиз увидели новое сообщение. Она отменила свои выступления в Курске из-за проблем со здоровьем, а также извинилась перед зрителями за перенос выступлений на 10 июня.
Звезда отметила, что ей всегда сложно сообщать фантам неприятные известия, но пока нет возможности держать под контролем сбои, происходящие в организме. Наргиз ждет встречи со своими поклонниками в городе и обязательно покажет им шоу “Вдвоем”, которое будет проходить в ТРК “МегаГРИНН”.
Также непредвиденная ситуация стала причиной аналогичных событий в Воронеже, Белгороде и Орле. Все люди, купившие билеты, смогут увидеть концерт летом, а пока пользователи сетей поддержали знаменитость позитивными сообщениями и пожелали ей скорейшего выздоровления.