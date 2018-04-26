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В Великобритании во время шторма засняли падающий странный объект

В Великобритании во время шторма на небе был замечен падающий странный объект. Очевидцами стали жители населённого пункта Бриджуотер Сомерсет Каунти. Инцидент произошёл 21 апреля.

В Великобритании во время шторма засняли падающий странный объект


Житель Бриджуотер Сомерсет Каунти в Великобритании фотографировал небо во время шторма. Также ему удалось заснять на видео несколько ударов молнии. После того как он начал дома просматривать сделанные кадры мужчина обнаружил падающий странный объект, который ранее был не замечен.



Очевидец сообщает, что загадочный объект в небе напоминает цилиндры, показанные в фильмы "Война миров". Сам автор видео не может определить природу явления, однако уверен, что ему удалось запечатлеть нечто падающее с неба. Возможно, шторм и молнии были прикрытием доставки этого объекта.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:59
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