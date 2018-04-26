Илья Яббаров пытается заставить Дмитрия Дмитренко извинится перед тёщей
Конфликт между Дмитрием Дмитренко и его тещей Татьяной Владимировной набирает новые обороты.
Не так давно наш портал уже сообщал о том, что молодой человек, несмотря на появления в семье первенца, по-прежнему скандалит с матерью своей любимой супруги Ольги Рапунцель.
В Сети даже появилась информация, что Дмитрий несколько дней отказывался находиться в одном жилище с Татьяной Владимировной, поэтому все это время ночевал в подъезде. В результате женщине пришлось уступить неразумному зятю и отправиться жить на Поляну скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».
Как бы то ни было, но молодой папаша достал мать Рапунцель и на телестройке. Дмитренко в очередной раз принялся заявлять, что виновницей конфликта и ссор в его семье является именно Татьяна Владимировна, которая, по словам Дмитрия, хочет разрушить его отношения с Олей.
В сложившейся ситуации самой изобретательной оказалась парочка, которая уже не единожды делала эфиры на семействе Рапунцель-Дмитренко. Илья Яббаров и Алена Савкина заявили, что намерены сделать все для того, что Дмитрий извинился перед своей тещей, несмотря даже на то, что женщина уже покинула проект.
Однако, по словам младшей сестры «бренда» «Дом-2», супруг ее родственницы ведет себя, как «упрямый осел», который напрочь отказывается не то, чтобы извиниться перед Татьяной Владимировной, но и даже говорить с тещей на другие темы.
Известно, что в сложившийся конфликт решила не вмешиваться новоиспеченная мамочка. Ольга заявила, что она не хочет лишний раз нервничать и скандалить со своим любимым супругом, поэтому отпустила ситуацию. Алена же считает, что именно Рапунцель под силам уладить недопонимание, образовавшееся между ее супругом и мамой.