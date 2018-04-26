Илья Яббаров пытается заставить Дмитрия Дмитренко извинится перед тёщей

Не так давно наш портал уже сообщал о том, что молодой человек, несмотря на появления в семье первенца, по-прежнему скандалит с матерью своей любимой супруги Ольги Рапунцель.В Сети даже появилась информация, что Дмитрий несколько дней отказывался находиться в одном жилище с Татьяной Владимировной, поэтому все это время ночевал в подъезде. В результате женщине пришлось уступить неразумному зятю и отправиться жить на Поляну скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».Как бы то ни было, но молодой папаша достал мать Рапунцель и на телестройке. Дмитренко в очередной раз принялся заявлять, что виновницей конфликта и ссор в его семье является именно Татьяна Владимировна, которая, по словам Дмитрия, хочет разрушить его отношения с Олей.В сложившейся ситуации самой изобретательной оказалась парочка, которая уже не единожды делала эфиры на семействе Рапунцель-Дмитренко. Илья Яббаров и Алена Савкина заявили, что намерены сделать все для того, что Дмитрий извинился перед своей тещей, несмотря даже на то, что женщина уже покинула проект.Однако, по словам младшей сестры «бренда» «Дом-2», супруг ее родственницы ведет себя, как «упрямый осел», который напрочь отказывается не то, чтобы извиниться перед Татьяной Владимировной, но и даже говорить с тещей на другие темы.Известно, что в сложившийся конфликт решила не вмешиваться новоиспеченная мамочка. Ольга заявила, что она не хочет лишний раз нервничать и скандалить со своим любимым супругом, поэтому отпустила ситуацию. Алена же считает, что именно Рапунцель под силам уладить недопонимание, образовавшееся между ее супругом и мамой.