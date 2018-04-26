АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Певица Валерия восхитила зрителей шпагатом на сцене во время концерта

Поклонники певицы Валерии заметили новое фото в Instagram, сделанное во время ее концерта. Звезда восхитила зрителей шпагатом на сцене и затмила своей гибкостью Анастасию Волочкову.

Исполнительница радует фанатов своим внешним видом и стройной фигурой, но сейчас она решила удивить их своей растяжкой, лаконично отметив, что это “Шоу “К Солнцу”. У певицы Валерии осталось много позитивных воспоминаний, и она хочет показать свое выступление на лучших отечественных и мировых сценах.

Певица Валерия восхитила зрителей шпагатом на сцене во время концерта


Подписчики написали много лестных комментариев, поражаясь удивительной красотой шпагата в исполнении своего кумира. Они сразу отметили, что артистка смогла показать личную пластику и соединить ее оптическим обманом со стороны танцоров.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:58
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные способны поддерживать функциональность
Бельгия отнесла FIFA 18, Overwatch и CS:GO к
В Пекине состоялась презентация кроссовера MG
Архитектор ядер Zen Джим Келлер покинул Tesla
Дальневосточные леопарды больше не под угрозой
В Екатеринбурге школьницы в коротких юбках были
Хейтеры подозревают Ксению Бородину в нелюбви к
Неизвестные науке существа со странным поведением
«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное
Хейтеры переложили ответственность на Настю
Ольга Жарикова больше не жалеет о расставании с
В США после долгих поисков поймали опасного
Учёные: На планетах системы TRAPPIST-1
Актриса Кэти Холмс шокировала поклонников своим
Ольге Бузовой предложили стать лицом компании "В
В Великобритании во время шторма засняли падающий
Певица Валерия восхитила зрителей шпагатом на
Татьяна Навка сверкнула бриллиантами на вечеринке
Официальная презентация OnePlus 6 состоится 16 мая
Умер звезда телесериала «Сваты» - актер Олег
Олег Газманов новую композицию “Бессмертный
Саша Харитонова осваивает танцы с шестом
Эксперты создали универсальный электронный ключ
Lenovo анонсировала браслеты HX03 Cardio и HX03F
В КНР ученые поймали комара с 11-сантиметровыми
Kia презентовала в Пекине новый кроссовер Yi PAO
Глава Мадрида подала в отставку после кражи крема
Британка на семейном фото обнаружила руку
Ксения Бородина не смогла ответить на унижения
В Kite пользователям предлагают самостоятельно
Просмотреть все новости