Певица Валерия восхитила зрителей шпагатом на сцене во время концерта

Исполнительница радует фанатов своим внешним видом и стройной фигурой, но сейчас она решила удивить их своей растяжкой, лаконично отметив, что это “Шоу “К Солнцу”. У певицы Валерии осталось много позитивных воспоминаний, и она хочет показать свое выступление на лучших отечественных и мировых сценах.Подписчики написали много лестных комментариев, поражаясь удивительной красотой шпагата в исполнении своего кумира. Они сразу отметили, что артистка смогла показать личную пластику и соединить ее оптическим обманом со стороны танцоров.