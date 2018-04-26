Dongfeng показала в Пекине два новых кроссовера, которые будут продаваться в России

Кроссовер DFM AX4 оснащён атмосферным двигателем ёмкостью 1,6 литра и агрегатом с турбонаддувом объёмом 1,4 литра. Обе силовые установки работают на пару с роботизированной трансмиссией 6DCT250. Данная модель кроссовера построена на платформе DF1, которую настраивали инженеры PSA.Кроссовер Dongfeng 580 рассчитан на семь посадочных мест. В его моторную гамму входит атмосферный агрегат объёмом 1,8 литра мощностью 132 лошадиные силы, комплектующийся 5-диапазонной «механикой». Также кроссовер представлен с турбированным двигателем ёмкостью 1,5 литра, выдающим 150 лошадиных сил, который работает на пару либо с «механикой», либо с вариатором.