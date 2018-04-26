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В итальянском городе запретили секс-шопы и кебабные

Мэрия итальянского города Пистоя, в провинции Тоскана, приняла постановление, регламентирующее открытие и оформление различных торговых точек, кафе и других коммерческих объектов в историческом центре города.

В итальянском городе запретили секс-шопы и кебабные


Итак, все вывески – только на итальянском языке и не слишком яркие (владельцы магазинов и ресторанов могут в рекламных текстах использовать иностранные языки как перевод итальянского текста); отныне запрещено открывать в городском центре новые пункты обмена валют и денежных переводов, секс-шопы и рестораны фаст-фуда, включая и специализирующиеся на кебабе. Не разрешено больше открывать новые ночные клубы и букмекерские конторы, размещать торговые автоматы.

Кроме того, ужесточена продажа алкоголя: в ночное время не будут продавать напитки в стеклянной таре на вынос. Все рестораны и кафе обязали иметь туалеты, независимо от площади помещения.

Мэр Пистои Алессандро Томази, отстаивая аутентичность исторического центра, сказал, что туристы приезжают в город не для того, чтобы поесть кебаб.

Пистои – не первый итальянский город, противодействующий наплыву точек фаст-фуда. Похожие решения приняли в 2017 году в Венеции, а во Флоренции (административный центр Тосканы) горожане и власти не дали открыть ресторан «Макдоналдс».
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Добавил: George21 Вчера, 23:30
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