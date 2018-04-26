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Полиция закрыла в США самый большой платный сервис DDoS-атак WebStresser

Полиция США, согласно решению властей, закрыла 25 апреля самый большой платный сервис DDoS-атак WebStresser. Кроме того, под арест попали все администраторы онлайн-услуги "Аренда на час". По сведениям правоохранителей, за три года пользователи сайта совершили 4-6 миллиона атак.

Полиция закрыла в США самый большой платный сервис DDoS-атак WebStresser


Власти США решили закрыть сервис DDoS-атак WebStresser. Полиция заблокировала работу сайта и арестовала его администраторов. Считается, что пользователи самого большого платного сервиса использовали площадку для проведения атак. Арендованный виртуальный работник позволял скрыть пользователя и сбить систему безопасности сайта.

Полиция уверена, что за три года работы сервиса DDoS-атак WebStresser его пользователями было совершено 4-6 миллиона атак. Ущерб от работы онлайн-услуги "Аренда на час" трудно оценить. Жертвы взлома тратят большое количество времени и денег на восстановление. Власти назвали закрытие сервиса хакеров большим достижением.
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Технологии
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:10
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