Полиция закрыла в США самый большой платный сервис DDoS-атак WebStresser

Власти США решили закрыть сервис DDoS-атак WebStresser. Полиция заблокировала работу сайта и арестовала его администраторов. Считается, что пользователи самого большого платного сервиса использовали площадку для проведения атак. Арендованный виртуальный работник позволял скрыть пользователя и сбить систему безопасности сайта.Полиция уверена, что за три года работы сервиса DDoS-атак WebStresser его пользователями было совершено 4-6 миллиона атак. Ущерб от работы онлайн-услуги "Аренда на час" трудно оценить. Жертвы взлома тратят большое количество времени и денег на восстановление. Власти назвали закрытие сервиса хакеров большим достижением.