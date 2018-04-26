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Обнародованы результаты первого тест-драйва версии Volkswagen Jetta

В интернете выложили результаты тест-драйва авто Volkswagen Jetta текущего модельного года. Специалисты отмечают, что авто стало более широким, вместительным. Вследствие этого оно существенно больше классического седана.

Обнародованы результаты первого тест-драйва версии Volkswagen Jetta

В Соединённых Штатах в прошлом году реализовали свыше 115 000 авто этой марки. Вследствие этого компания приняла решение ускорить процесс сборки новой версии. Модель построили на основе платформы MQB, которая отличается увеличенными габаритами. У седана имеется пять посадочных мест. Все пассажиры будут чувствовать себя комфортно за счёт просторного салона. Авто имеет единую цифровую систему, включающую управление кондиционером, бортовым компьютером, парк-троником, а также прочими технологичными решениями.

На торпеде сенсорный дисплей получил 10,2-дюймовую диагональ. В комплекте с авто идет аудиосистема Beats. Автомобиль в Соединённых Штатах расценивается 18 000 долларов.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
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