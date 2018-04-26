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Автодорожная часть Крымского моста продемонстрировала надежность при проверке

Строители испытали на Керченском мосту автомобильную дорогу на прочность. В итоге проверки они отметили, что конструкция надежна.

Автодорожная часть Крымского моста продемонстрировала надежность при проверке

Специалисты после тестирования автодорожной части моста сделали вывод, что этот элемент имеет полную надежность. Эксперты также сообщили касательно готовности на Керченском мосту автомобильной дороги к вводу в постоянную эксплуатацию. На данный момент перед приемной комиссией проходит заключительный этап контроля качества монтажных работ. Проведенные испытания подтвердили прочность и надежность деталей конструкции и ее готовности к введению в эксплуатацию.

Инженеры поведали, что тестирование дало оценку положения автотрассы и моста. Полученные результаты через некоторое время рассмотрит специальная комиссия. Дальнейший акт специалистов будет основанием для введения моста в работу.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
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