GAC представила в Пекине компактвэн Trumpchi GM6

Компания GAC в конце прошлого года представила минивэн Trumpchi GM8, который составит конкуренцию Buick GL8. Теперь в компании выпустили ещё один минивэн Trumpchi GM6 – конкурента для Buick GL6.Внешний дизайн нового минивэна Trumpchi GM6 имеет много общего с моделью GM8. О силовых характеристиках новинки ничего не сообщается. Известно только то, что автомобиль построен на платформе с Fiat, которую компания приобрела в 2008 году.По предположению экспертов, под капотом минивэна установлен турбированный бензиновый двигатель производительностью 201 лошадиную силу. Подобным агрегатом комплектуется GM8, работает он на пару с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, передавая крутящий момент на переднюю ось.