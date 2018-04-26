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GAC представила в Пекине компактвэн Trumpchi GM6

Компания GAC презентовала в Пекине новый минивэн Trumpchi GM6. Новый автомобиль предназначен исключительно для китайского рынка, где он появится в продаже уже в текущем году.

GAC представила в Пекине компактвэн Trumpchi GM6


Компания GAC в конце прошлого года представила минивэн Trumpchi GM8, который составит конкуренцию Buick GL8. Теперь в компании выпустили ещё один минивэн Trumpchi GM6 – конкурента для Buick GL6.

Внешний дизайн нового минивэна Trumpchi GM6 имеет много общего с моделью GM8. О силовых характеристиках новинки ничего не сообщается. Известно только то, что автомобиль построен на платформе с Fiat, которую компания приобрела в 2008 году.

По предположению экспертов, под капотом минивэна установлен турбированный бензиновый двигатель производительностью 201 лошадиную силу. Подобным агрегатом комплектуется GM8, работает он на пару с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, передавая крутящий момент на переднюю ось.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:50
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