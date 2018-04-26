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2-летняя дочь Ксении Бородиной уже начала «пыхтеть» на занятиях

Прославленная теледива скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина порадовала многочисленных подписчиков свежей фотографией младшей дочери.

Несколько часов назад телеведущая эпатажного проекта опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, на котором в очередной раз продемонстрировала поклонникам 2-летнюю Теону Курбановну.

2-летняя дочь Ксении Бородиной уже начала «пыхтеть» на занятиях

На последней публикации Бородиной видно, что малышка сидит на коврике для занятий в белых чешках и красивом розовом платьице. Напомним, что не так давно Ксения уже сообщала своим фанатам, что отдала младшую наследницу на занятия по танцам.

«Старается масюня», - подписала фотокарточку знаменитость.

Нужно сказать, что старшая дочь ТВ-звезды на сегодняшний день активно занимается гимнастикой. Только вот сама Ксения заявляет, что отдала дочь в подобный вид спорта не для того, чтобы Маруся в будущем стала профессиональной спортсменкой, а для саморазвития.

Недавно Бородина даже прихвастнула некоторыми достижениями своей старшей наследницы. Вероятней всего, что и с младшей дочерью обстоит та же ситуация, поэтому телеведущая и отдала еще довольно маленькую красавицу на занятия по танцам.

2-летняя дочь Ксении Бородиной уже начала «пыхтеть» на занятиях

Стоит отметить, что большое количество пользователей Сети не могли не обратить внимание на свежую публикацию Ксении. Они просто-таки забросали маленькую Теону приятными словами, а некоторые даже указали на то, что девочке сложно дотянуться до пальчиков ног из-за большого живота.

«Не может дотянутся до пальцев. Животик наверное очень уж мешает!», «Какая же она сладкая! Не могу насмотреться на нее!!», «Маленькая Принцеска. Скоро со своей сестренкой на дискотеки будут бегать», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:40
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