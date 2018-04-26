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Американские хирурги провели успешную трансплантацию пениса и мошонки

Специалисты медицинского центра Джона Хопкинса провели успешную пересадку мошонки и пениса. Сообщается, что вся процедура велась около 14 часов и в общей сложности с пациентом работали 11 хирургов.


Американские хирурги провели успешную трансплантацию пениса и мошонки


Операция состоялась месяц назад и на сегодняшний день пациент хорошо себя чувствует. Врачи считают, что функции этих органов в скором времени полностью восстановятся. Также известно, что на операционном столе оказался американский военный, участвовавший в боевых действиях в Афганистане.

Ранее хирургам удавалось пересаживать пенис, но вместе с мошонкой и соседними областями половой орган еще не пересаживали. Отмечается, что мошонка пересаживалась без яичек, а вместе с ней у донора взяли стенки живота.

Благодаря специальной технологии и аппаратуре врачам удалось пересадить сухожилия, кожу, мышцы, сосуды и даже нервы. После восстановления пациенту приписали гормональные препараты, чтобы восстановить функцию гениталий.

Стоимость подобной операции составляет 300-400 тысяч долларов.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:40
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