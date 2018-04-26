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Макаронную диету от Софи Лорен поддержали канадские диетологи

Софи Лорен по-прежнему остаётся секс-символом. Несмотря на то, что страстной итальянке 83 года, она обладает точёной фигурой и стройной талией. Секрет её стройности - макаронная диета. Канадские диетологи подтвердили, что спагетти абсолютно безопасны для фигуры.

Макаронную диету от Софи Лорен поддержали канадские диетологи


Канадские диетологи проверили эффективность макаронной диеты Софи Лорен. В эксперименте было задействовано 2,5 тысячи участников, которые были обязаны есть спагетти три раза в неделю. Специалисты сделали вывод, что продукт не провоцирует увеличение веса, кроме того, помогает даже немного похудеть.

Макаронную диету от Софи Лорен поддержали канадские диетологи


Софи Лорен написала книгу "Женщина и красота" в которой рассказала о секрете своей красоты и стройности. Актриса всегда любила поесть, она не считает, что необходимо отказываться от любимой еды в угоду моде. Лорен заявляет, что всем, чем она является, она обязана спагетти. Актриса отмечает, что испокон веков женщины в Испании придерживались макаронной диеты. Спагетти же незаслуженно отнесли к вредной еде, на самом деле они очень полезны.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:55
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