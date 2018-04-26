Макаронную диету от Софи Лорен поддержали канадские диетологи

Канадские диетологи проверили эффективность макаронной диеты Софи Лорен. В эксперименте было задействовано 2,5 тысячи участников, которые были обязаны есть спагетти три раза в неделю. Специалисты сделали вывод, что продукт не провоцирует увеличение веса, кроме того, помогает даже немного похудеть.Софи Лорен написала книгу "Женщина и красота" в которой рассказала о секрете своей красоты и стройности. Актриса всегда любила поесть, она не считает, что необходимо отказываться от любимой еды в угоду моде. Лорен заявляет, что всем, чем она является, она обязана спагетти. Актриса отмечает, что испокон веков женщины в Испании придерживались макаронной диеты. Спагетти же незаслуженно отнесли к вредной еде, на самом деле они очень полезны.