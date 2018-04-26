Настю Каменских уличили в фотошопе
Популярная исполнительница Настя Каменских всегда отличалась привлекательной пышностью форм, но за последний год невероятно похудела.
Лента Instagram пестрит откровенными фото певицы, в том числе снимками из спортзала, что свидетельствует о работе Каменских над своим телом.
Однако на некоторых пляжных фото пользователи заметили, что экс-солистка дуэта «Потап и Настя» «убрала» животик при помощи фоторедактора и посоветовали ей не делать этого.
«Настюша, ты и так прекрасна, не надо фотошопа», «Равняюсь на тебя, твое тело прекрасно», «Настенька, не надо убирать животик, без него ты будешь уже не той Каменских, которую мы знали», - пишут в комментариях фолловеры.
Всем известно, что Настя Каменских склонна к полноте и сложно поверить, что она удержится в весе 45 кг, поэтому волнения фанатов беспочвенны и анорексия артистке не грозит.
Лента Instagram пестрит откровенными фото певицы, в том числе снимками из спортзала, что свидетельствует о работе Каменских над своим телом.
Однако на некоторых пляжных фото пользователи заметили, что экс-солистка дуэта «Потап и Настя» «убрала» животик при помощи фоторедактора и посоветовали ей не делать этого.
«Настюша, ты и так прекрасна, не надо фотошопа», «Равняюсь на тебя, твое тело прекрасно», «Настенька, не надо убирать животик, без него ты будешь уже не той Каменских, которую мы знали», - пишут в комментариях фолловеры.
Всем известно, что Настя Каменских склонна к полноте и сложно поверить, что она удержится в весе 45 кг, поэтому волнения фанатов беспочвенны и анорексия артистке не грозит.