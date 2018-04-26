Настю Каменских уличили в фотошопе

Лента Instagram пестрит откровенными фото певицы, в том числе снимками из спортзала, что свидетельствует о работе Каменских над своим телом.Однако на некоторых пляжных фото пользователи заметили, что экс-солистка дуэта «Потап и Настя» «убрала» животик при помощи фоторедактора и посоветовали ей не делать этого.- пишут в комментариях фолловеры.Всем известно, что Настя Каменских склонна к полноте и сложно поверить, что она удержится в весе 45 кг, поэтому волнения фанатов беспочвенны и анорексия артистке не грозит.