Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали лицом коллекции Валентина Юдашкина

Малыши снимались для бренда Valentin Yudashkin Kids, а также с удовольствием позировали перед камерой в красивой одежде. Гарри был в смокингах разных цветов, а его сестра поменяла белое платье на голубой и розовый аналог. Нежный образ Елизаветы был дополнен укладкой волос, да и сама маленькая модель уверено себя чувствовала и артистично меняла позы.Также вместе с ними была наследница Александра Реввы Амели в кремовом наряде с длинным шлейфом. Коллекция для детей была разработана Галиной Юдашкиной, а пользователи сетей после просмотра фото в Instagram написали много лестных слов в адрес детей и их звездных родителей.