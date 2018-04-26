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Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали лицом коллекции Валентина Юдашкина

Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина давно имеют своих поклонников, восхищающихся талантами малышей. Сейчас Елизавета и Гарри стали лицом коллекции Валентина Юдашкина и примерили вечерние наряды.

Малыши снимались для бренда Valentin Yudashkin Kids, а также с удовольствием позировали перед камерой в красивой одежде. Гарри был в смокингах разных цветов, а его сестра поменяла белое платье на голубой и розовый аналог. Нежный образ Елизаветы был дополнен укладкой волос, да и сама маленькая модель уверено себя чувствовала и артистично меняла позы.

Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали лицом коллекции Валентина Юдашкина


Также вместе с ними была наследница Александра Реввы Амели в кремовом наряде с длинным шлейфом. Коллекция для детей была разработана Галиной Юдашкиной, а пользователи сетей после просмотра фото в Instagram написали много лестных слов в адрес детей и их звездных родителей.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:55
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