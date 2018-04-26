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Сергей Сафронов тайно женился на беременной избраннице

Сергей Сафронов, один из троих братьев – иллюзионистов, тайно женился на беременной избраннице. Этот факт мужчина скрыл даже от близких родственников.

Сергей Сафронов тайно женился на беременной избраннице


Весной 2017 года Сафронов развелся со своей супругой Марией, которой оставил ей и наследникам квартиру.

О новой законной супруге артист сообщил по факту их официального статуса. Довольно длительное время он никому не сообщал имя своей новой возлюбленной.

После развода с Марией Сергей пребывал в депрессии, из которой его вытащила 29-летняя Катерина, которая работает с братьями Сафроновыми ассистенткой. Сам иллюзионист набирался смелости два месяца, чтобы признаться девушке в любви и сделать предложение.

Уже летом Сергей приобрел в кредит жилье, в котором возлюбленные поселились. А в конце минувшего года Катя забеременела, чему безмерно рад Сафронов. Молодожены в тайне ото всех заключили брак третьего марта.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:42
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