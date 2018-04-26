Сергей Сафронов тайно женился на беременной избраннице

Весной 2017 года Сафронов развелся со своей супругой Марией, которой оставил ей и наследникам квартиру.О новой законной супруге артист сообщил по факту их официального статуса. Довольно длительное время он никому не сообщал имя своей новой возлюбленной.После развода с Марией Сергей пребывал в депрессии, из которой его вытащила 29-летняя Катерина, которая работает с братьями Сафроновыми ассистенткой. Сам иллюзионист набирался смелости два месяца, чтобы признаться девушке в любви и сделать предложение.Уже летом Сергей приобрел в кредит жилье, в котором возлюбленные поселились. А в конце минувшего года Катя забеременела, чему безмерно рад Сафронов. Молодожены в тайне ото всех заключили брак третьего марта.