Принц Уильям стал мемом едва не заснув на церковной службе

Пользователей Сети повеселило видео с принцем Уильямом, который едва не заснул во время церковной службы. Они предположили, что отец троих детей не высыпается по ночам, поэтому в течение дня борется с сонливостью. Третий ребёнок принца родился недавно - 23 апреля. Помимо новорожденного сына принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают 2-летнюю дочь и 4-летнего старшего сына.Видеть такой "прокол" от принца Уильяма непривычно, ранее такими выходками чаще отличался его младший брат Гарри. Тем не менее реакция подданных на сон принца оказалась положительной. Многие сами оказывались в такой ситуации, поэтому выразили ему своё сочувствие и поддержку.