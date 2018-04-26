АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Принц Уильям стал мемом едва не заснув на церковной службе

Видео, на котором принц Уильям борется со сном во время церковной службы, стало вирусным. Пользователи сделали мем из задремавшего принца.

Принц Уильям стал мемом едва не заснув на церковной службе


Пользователей Сети повеселило видео с принцем Уильямом, который едва не заснул во время церковной службы. Они предположили, что отец троих детей не высыпается по ночам, поэтому в течение дня борется с сонливостью. Третий ребёнок принца родился недавно - 23 апреля. Помимо новорожденного сына принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают 2-летнюю дочь и 4-летнего старшего сына.

Видеть такой "прокол" от принца Уильяма непривычно, ранее такими выходками чаще отличался его младший брат Гарри. Тем не менее реакция подданных на сон принца оказалась положительной. Многие сами оказывались в такой ситуации, поэтому выразили ему своё сочувствие и поддержку.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автодорожная часть Крымского моста
Ученый поставил точку в тайне убийства Кеннеди
Карты Google Maps зафиксировали полет НЛО над
Поклонники уверены, что с годами Примадонна
Брэд Питт будет снимать фильм о секс-скандале с
Возле Кургана местные жители нашли трупы животных
Певица Наргиз отменила свои выступления в Курске
Поклонники Ани Лорак были разочарованы ее фигурой
«Лаборатория Касперского» сообщила окасательно
Поклонники во время опроса назвали кандидатуры
В Сети появился детский снимок Алексея Панина
Ольга Бузова обижена демонстративным уходом Маши
Росздравнадзор предупредил об опасности
Hubble NASA обнаружил выжившую после взрыва
Актер Армен Джигарханян впал в кому
GAC представила в Пекине компактвэн Trumpchi GM6
Дети Валерии сделали ей первый подарок
Хейтеры прозвали Ксению Собчак кукушкой за
Американские хирурги провели успешную
В Пекине Ford показал тизер обновленной версии
Ученые обнаружили вирус, поражающий органы при
Принц Уильям стал мемом едва не заснув на
Козье молоко и другие виды продуктов позволят
Рыбаки из Южной Австралии были напуганы внешним
Небольшие порции сала с малыми дозами алкоголя
Bosch заявила о прорыве в сфере разработки
Потери бизнеса вследствие блокировки Telegram
Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у
В России стартовали продажи Subaru Outback 2018
Россиийских жителей оставят без торговых центров 
Просмотреть все новости