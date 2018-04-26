Яна Рудковская рассказала поклонникам о турнире с участием ее наследника Александра

В сюжете он стоит на коньках и улыбается перед камерой. Юный спортсмен принимает участие в “Кубке Евгения Плющенко” вместе с 113 соперниками. Турнир организован для детей в возрасте 5-7 лет, но Яна Рудковская отметила, что Александру придется показать свое мастерство в борьбе со старшими ребятами.Подписчики пожелали ему удачи, отметив, что малыш внешне похож на знаменитого отца. Они не сомневаются, что маленький спортсмен сможет победить в соревнованиях, потому что прекрасно знают о его усердии и трудолюбии.