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Алена Водонаева анонсировала свою книгу, в которой расскажет о сексе

Выпускница «Дома-2», успешная модель и телеведущая Алена Водонаева решила попробовать себя в новой ипостаси и анонсировала собственную книгу.

При этом звезда телестройки особо отметила, что целая глава в этом издании будет посвящена сексу.

Алена Водонаева анонсировала свою книгу, в которой расскажет о сексе

Литературный дебют Алены Водонаевой вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Несмотря на то, что в книге модель пообещала поделиться секретами красоты и правилами успеха, хейтеры отмечают, что «все равно ассоциация с «Дом-2» будет», «хоть 10 книг напиши».

«Ну это уже вообще. Все теперь из телестройки будут книги писать», «Она такая же писательница, как Бузова полиглот», «Книжки про секс, ничего умнее не смогла написать?», - возмущаются пользователи.

Сама знаменитость невозмутимо рассказала фанатам, что совсем скоро книга будет доступна для предзаказа, а на данный момент «творение Водонаевой» в стадии завершения.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:12
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