Алена Водонаева анонсировала свою книгу, в которой расскажет о сексе

При этом звезда телестройки особо отметила, что целая глава в этом издании будет посвящена сексу.Литературный дебют Алены Водонаевой вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Несмотря на то, что в книге модель пообещала поделиться секретами красоты и правилами успеха, хейтеры отмечают, что «все равно ассоциация с «Дом-2» будет», «хоть 10 книг напиши»., - возмущаются пользователи.Сама знаменитость невозмутимо рассказала фанатам, что совсем скоро книга будет доступна для предзаказа, а на данный момент «творение Водонаевой» в стадии завершения.