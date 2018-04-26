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Bosch заявила о прорыве в сфере разработки дизельных технологий

Накануне немецкая компания Bosch заявила о прорыве в области дизельных технологий. специалисты компании создали новые наработки благодаря чему выбросы оксидов азота сократились до десятой части от нормы, утверждённой законодательством.

Bosch заявила о прорыве в сфере разработки дизельных технологий


В компании Bosch уверены, что новая технология развеет миф о «смерти дизеля». Специалисты уже провели тестирование автомобилей с новой технологией, в которой будет задействован искусственный интеллект. В результате было установлено, что выбросы оксидов азота на один километр пути не превышает 13 мг.

Фолькмар Деннер – председатель правления компании Bosch отметил, что в скором времени для дизельных двигателей вредные выбросы не будут проблемой. В 2015 году вокруг компании Volkswagen развернулся «дизельный скандал» после чего данный сектор попал под пристальное внимание. Критика дизельных моторов подтолкнула инженеров Bosch на поиски решения данной проблемы.

На рынке Европы дизельные автомобили занимают 45 процентов от общего объёма продаж. после введения властями запретов, потребительский спрос на дизельные транспортные средства постепенно стал падать.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:00
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