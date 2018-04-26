Цымбалюк-Романовская заявила о пропаже Джигарханяна в эфире ток-шоу "Пусть говорят". Пианистка уверена, что состояние режиссёра ухудшилось и он может проходить лечение в санатории. Женщина утверждает, что её бывшего мужа уже давно не видели в театре, а также в его квартирах на Арбате и в ЖК "Рублёвское предместье".Виктория Цымбалюк-Романовская считает, что Джигарханяна изолировали, чтобы скрыть его состояние. Перед началом съёмки ток-шоу пианистка пыталась связаться с бывшим мужем, однако его номер не отвечал. Пропажу режиссёра подтвердила его соседка из деревни Глухово. Последний раз она видела Джигарханяна в марте.