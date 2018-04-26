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Цымбалюк-Романовская заявила о пропаже Джигарханяна

Виктория Цымбалюк-Романовская уверена, что с её экс-мужем Арменом Джигарханяном случилась беда. Пианистка заявила, что артист неожиданно пропал, что может быть связано с ухудшением его состояния.

Цымбалюк-Романовская заявила о пропаже Джигарханяна


Цымбалюк-Романовская заявила о пропаже Джигарханяна в эфире ток-шоу "Пусть говорят". Пианистка уверена, что состояние режиссёра ухудшилось и он может проходить лечение в санатории. Женщина утверждает, что её бывшего мужа уже давно не видели в театре, а также в его квартирах на Арбате и в ЖК "Рублёвское предместье".

Виктория Цымбалюк-Романовская считает, что Джигарханяна изолировали, чтобы скрыть его состояние. Перед началом съёмки ток-шоу пианистка пыталась связаться с бывшим мужем, однако его номер не отвечал. Пропажу режиссёра подтвердила его соседка из деревни Глухово. Последний раз она видела Джигарханяна в марте.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:40
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