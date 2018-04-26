Ученые: Сплетни могут поднять настроение и сближают людей

Люди отвечали на вопросы, посвященные данной теме, после чего были проанализированы результаты. Женщины любят чаще сплетничать по сравнению с мужчинами, но их разговоры касаются внешнего вида конкуренток. Представители сильного пола предпочитают обсудить достижения других особ.Однако во время такого досуга у людей сразу поднимается настроение из-за выработки окситоцина. Также они могут сблизиться со своими собеседниками, а потому можно иногда посплетничать, чтобы получить заряд позитива.