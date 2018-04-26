Елена Летучая рассказала о многочисленных попытках стать матерью
Елена Летучая не скрывает, что хочет стать мамой. Телеведущая откровенно рассказала журналистам о множестве безуспешных попыток забеременеть.
Елена Летучая уверена, что вскоре сможет обрадовать поклонников новостью о своей беременности. Журналисты ранее неоднократно заявляли о тайном материнстве телеведущей, однако все эти сообщения оказывались ложными. Летучая довольна своим браком, она признаёт, что для полного счастья ей не хватает ребёнка от самого любимого мужчины.
Елена Летучая откровенно рассказала о множестве безуспешных попыток забеременеть. Несмотря на неудачу, телеведущая прилагает все усилия завести ребёнка. Летучая называет себя реалистом, поэтому не любит много говорить о своих планах. Скорее всего новость о своей беременности знаменитость сообщит уже находясь на приличном сроке.