Елена Летучая рассказала о многочисленных попытках стать матерью

Елена Летучая уверена, что вскоре сможет обрадовать поклонников новостью о своей беременности. Журналисты ранее неоднократно заявляли о тайном материнстве телеведущей, однако все эти сообщения оказывались ложными. Летучая довольна своим браком, она признаёт, что для полного счастья ей не хватает ребёнка от самого любимого мужчины.Елена Летучая откровенно рассказала о множестве безуспешных попыток забеременеть. Несмотря на неудачу, телеведущая прилагает все усилия завести ребёнка. Летучая называет себя реалистом, поэтому не любит много говорить о своих планах. Скорее всего новость о своей беременности знаменитость сообщит уже находясь на приличном сроке.