Пользователи Сети высмеяли залысины Ксении Собчак

Ксения Собчак выложила фотографию с отдыха на своей страничке в Instagram. Пользователи Сети остались равнодушны к роскошным интерьерам, куда больше их поразила залысина на голове знаменитости.
Ксения Собчак показала, как она выглядит без макияжа. Вместо восторженных комплиментов на звезду обрушилась лавина критики. Пользователей сети возмутила фотография, на которой Собчак стоит в банном халате. Внимательные подписчики заметили, что из кармана звезды торчит бюстгальтер.
Пользователи Сети также обнаружили большие залысины на голове Ксении Собчак. Сейчас всё внимание приковано к волосам звезды. Преданные поклонники называют снимок неудачным, а залысины объясняют формой структуры роста волос. Несмотря на все объяснения хейтеры злорадствуют такому стремительному облысению Собчак.