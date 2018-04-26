Пользователи Сети высмеяли залысины Ксении Собчак

Ксения Собчак показала, как она выглядит без макияжа. Вместо восторженных комплиментов на звезду обрушилась лавина критики. Пользователей сети возмутила фотография, на которой Собчак стоит в банном халате. Внимательные подписчики заметили, что из кармана звезды торчит бюстгальтер.Пользователи Сети также обнаружили большие залысины на голове Ксении Собчак. Сейчас всё внимание приковано к волосам звезды. Преданные поклонники называют снимок неудачным, а залысины объясняют формой структуры роста волос. Несмотря на все объяснения хейтеры злорадствуют такому стремительному облысению Собчак.