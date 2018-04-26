Александр Ткачев предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства считает необходимым укрупнить проверяющие ведомства путем соединения аппарата Россельхознадзора и Роспотребнадзора. По его мнению, существующая система "не неэффективна". Он считает, что необходима единая система надзора и контроля, которая будет аналогична сложившейся общемировой практике.При реализации такой инициативы, ветеринарный контроль и санитарно-эпидемиологический контроль и надзор при защите прав потребителей существенно улучшат качество поставляемого на рынок продовольствия. Также он считает, что существование двух фискальных органов ведет к неоправданным двойным проверкам и увеличивает нагрузку на весь бизнес. Специалисты отрасли также дополняют, что такой контроль ведет к росту коррупционной составляющей.