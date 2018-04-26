Новый бойфренд Лизы Полыгаловой оказался миллионером

Покинув поляну телестройки, девушка не теряла времени зря. После разрыва отношений с Иваном Барзиковым всю свою энергию Лиза направила на занятия спортом. И уже успела завоевать несколько весомых титулов на соревнованиях по фитнес-бикини.К слову, новое увлечение оказало серьезное влияние не только на шикарную фигуру Полыгаловой, которому нельзя не позавидовать, но и на личную жизнь звезды «Дома-2». Благодаря рекламным съемкам для глянцевого журнала Елизавета познакомилась со своим новым бойфрендом.Вот только ей пришлось терпеть многочисленные нападки хейтеров с критикой в сторону своих отношений, ведь ее изначально приняли за маму молодого человека, имени которого она до сих пор не спешила называть.Несколько дней назад знаменитая экс-участница все же решилась развеять туман над своей личной жизнью. В комментариях к одному из снимков Лиза оставила ссылку на профиль своего благоверного. После чего фолловерам не составило труда разузнать все о возлюбленном блондинки.Как стало известно, на протяжении последних месяцев Полыгалова строит любовь с неким Масисом Овсепяном. Мужчина заработал свое состояние на спортивных ставках и криптовалюте, после чего переехал в Москву. Сейчас он активно путешествует по миру в компании своей второй половинки.