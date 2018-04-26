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Новый бойфренд Лизы Полыгаловой оказался миллионером

Знаменитая экс-участница телепроекта «Дом-2» Елизавета Полыгалова раскрыла личность свое нового избранника, который оказался миллионером.

Новый бойфренд Лизы Полыгаловой оказался миллионером

Покинув поляну телестройки, девушка не теряла времени зря. После разрыва отношений с Иваном Барзиковым всю свою энергию Лиза направила на занятия спортом. И уже успела завоевать несколько весомых титулов на соревнованиях по фитнес-бикини.

К слову, новое увлечение оказало серьезное влияние не только на шикарную фигуру Полыгаловой, которому нельзя не позавидовать, но и на личную жизнь звезды «Дома-2». Благодаря рекламным съемкам для глянцевого журнала Елизавета познакомилась со своим новым бойфрендом.

Вот только ей пришлось терпеть многочисленные нападки хейтеров с критикой в сторону своих отношений, ведь ее изначально приняли за маму молодого человека, имени которого она до сих пор не спешила называть.

Новый бойфренд Лизы Полыгаловой оказался миллионером

Несколько дней назад знаменитая экс-участница все же решилась развеять туман над своей личной жизнью. В комментариях к одному из снимков Лиза оставила ссылку на профиль своего благоверного. После чего фолловерам не составило труда разузнать все о возлюбленном блондинки.

Как стало известно, на протяжении последних месяцев Полыгалова строит любовь с неким Масисом Овсепяном. Мужчина заработал свое состояние на спортивных ставках и криптовалюте, после чего переехал в Москву. Сейчас он активно путешествует по миру в компании своей второй половинки.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40
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