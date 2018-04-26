Дерматологи перед наступлением лета дали советы по поводу кожи ног

Так, специалисты отмечают, что соответствующая погоде обувь из натуральных материалов поможет ногам оставаться сухими и теплыми. Обувь нужно стараться проветривать, а для этого, по возможности, не носить ее ежедневно и дезинфицировать специальными ультрафиолетовыми приспособлениями. Также специалисты не рекомендуют забывать о носках и менять их 1-2 раза в день.Для здоровья кожи ступней их после мытья нужно вытирать насухо, чтобы кожа не оставалась влажной и для этого использовать только свое полотенце. А регулярный самостоятельный осмотр кожи, особенно складок между пальцами, позволит раньше заметить проблему, если такая возникнет.Медики рекомендуют регулярно выполнять гимнастику для стоп – так улучшается их кровоснабжение и тонус.Дерматологи категорически не советуют в местах общественного пользования, типа бань и саун, ходить босиком. А кроме этого, чтобы не подхватить заразу в подобных местах, в том числе и в транспорте, нужно укреплять иммунитет.Пожилые, страдающие сахарным диабетом и занимающиеся спортом люди должны в качестве дополнительных профилактических мер пользоваться противогрибковым кремом.