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Дерматологи перед наступлением лета дали советы по поводу кожи ног

Перед наступлением долгожданного лета столичные врачи-дерматологи рассказали, как поддерживать здоровье кожи ног.

Дерматологи перед наступлением лета дали советы по поводу кожи ног


Так, специалисты отмечают, что соответствующая погоде обувь из натуральных материалов поможет ногам оставаться сухими и теплыми. Обувь нужно стараться проветривать, а для этого, по возможности, не носить ее ежедневно и дезинфицировать специальными ультрафиолетовыми приспособлениями. Также специалисты не рекомендуют забывать о носках и менять их 1-2 раза в день.

Для здоровья кожи ступней их после мытья нужно вытирать насухо, чтобы кожа не оставалась влажной и для этого использовать только свое полотенце. А регулярный самостоятельный осмотр кожи, особенно складок между пальцами, позволит раньше заметить проблему, если такая возникнет.

Медики рекомендуют регулярно выполнять гимнастику для стоп – так улучшается их кровоснабжение и тонус.

Дерматологи категорически не советуют в местах общественного пользования, типа бань и саун, ходить босиком. А кроме этого, чтобы не подхватить заразу в подобных местах, в том числе и в транспорте, нужно укреплять иммунитет.

Пожилые, страдающие сахарным диабетом и занимающиеся спортом люди должны в качестве дополнительных профилактических мер пользоваться противогрибковым кремом.
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dzen / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:53
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