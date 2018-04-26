Авиакомпания открыла вакансию путешественника с зарплатой 9500 евро

Штаб авиакомпании расположен в Рейкьявике, Исландия. Сотрудники, прошедшие собеседование на вакансию путешественника, получат служебную квартиру и автомобиль. Зарплата в 9500 евро сможет покрыть все расходы на странствия. Минус такой работы - сезонный график. Путешественник нанимается только лишь на летние месяцы.Администрация авиакомпании объяснила по каким критериям будет проходить отбор новых сотрудником. Главный фактором будет умение снимать видео. Всем претендентам нужно будет снять ролик о своём городе, самые интересные работы будут отобраны, а их владельцы приняты на работу. Всего открыты две вакансии на эту должность. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 мая, к работе новый сотрудник должен будет приступить 1 июня.