Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ на востоке Москвы

Специалисты установили, что возгорание произошло в подсобном помещении ТЦ. Сигнал о пожаре поступил на пульт МЧС в 05:16 (МСК). Участок возгорания был обнаружен на первом этаже. Подразделения оперативно прибыли на место происшествия. В 05:44 на площади 15 кв.м. возгорание было локализовано, а в 05:50 огонь был полностью потушен.В здании ТЦ на момент возгорания находились пять сотрудников. Весь персонал оперативно эвакуировался из горящего здания ещё до приезда спасателей. Пострадавших нет.