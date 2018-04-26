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Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ на востоке Москвы

Согласно сообщению МЧС, пожар разгорелся в ТЦ "31", расположенном рядом со станцией метро "Шоссе Энтузиастов" на востоке Москвы. Пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ на востоке Москвы


Специалисты установили, что возгорание произошло в подсобном помещении ТЦ. Сигнал о пожаре поступил на пульт МЧС в 05:16 (МСК). Участок возгорания был обнаружен на первом этаже. Подразделения оперативно прибыли на место происшествия. В 05:44 на площади 15 кв.м. возгорание было локализовано, а в 05:50 огонь был полностью потушен.

В здании ТЦ на момент возгорания находились пять сотрудников. Весь персонал оперативно эвакуировался из горящего здания ещё до приезда спасателей. Пострадавших нет.
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Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:55
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