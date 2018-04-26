Ученые детально изучили структуру фермента клеточного бессмертия

Исследование активной фракции фермента позволило установить, что частицы теломеразы состоят из двух ассиметричных долей, соединенных между собой гибкой перемычкой. Кроме того, ученые установили точное расположение молекулы РНК внутри своеобразного комплекса частиц.Основной функцией теломеразы является поддержание длины теломер на постоянном уровне. В свою очередь теломеры, располагаясь на концах хромосом, помогают сохранить важные части нуклеопротеидной структуры. По сути теломеры являются «запасной» ДНК, имеющей предел Хейфлика (ограниченное количество клеточных делений).Фермент теломераза способен обеспечить бессмертие не только здоровым клеткам, но и канцерогенным (раковым). Поэтому фермент представляет интерес для ученых, ведь подавление активности теломеразы может остановить рост опухоли.Однако для создания эффективных ингибиторов необходимо знать детальную структуру фермента.