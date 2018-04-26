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Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у медиков

Самочуствие певца Шарля Азнавура, которому в среду, 26 апреля, во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге стало плохо, не вызывает опасения у медиков.

Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у медиков


Из окружения французского артиста армянского происхождения стало известно, что у него схватило спину. Концерт пришлось отменить.

Французский собеседник агентства ТАСС сказал, что петербургские медики, проведя обследование, подтвердили, что это мышечный спазм. Таким образом, причин для серьезных опасений нет. После обследования знаменитый шансонье уже отдыхает в отеле и собирается вернуться в Париж, основательно подлечиться.

Отмененный накануне концерт, который ожидали в Санкт-Петербурге, перенесли на апрель 2019 года, поскольку в графике текущего года у певца уже не осталось свободных дат. После концерта в Санкт-Петербурге в программе Азнавура было запланировано выступление 28 апреля в Кремлевском дворце в Москве.
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Культура
Добавил: George21 Сегодня, 20:50
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