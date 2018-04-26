Счетная палата заявила о 2-х кратном росте нарушений при госзакупках - до 2000 в 2017 году

Счетная палата предоставила очередной отчет, по которому стало известно, что существенно возрос объем нарушений при госзакупках в рамках 44 ФЗ. По их данным, в прошлом году они составили 104,59 млрд рублей; речь идет о закупках, которые проводят государственные и муниципальные органы.Специалисты отмечают, что за год количество нарушений выросло в 2,5 раза (в 2016 году сумма нарушений достигала 50 млрд рублей), а их количество превысило две тысячи. Одновременно экономия бюджетных средств по итогам осуществления закупок упала до 7% (10% в 2016 году). По мнению чиновников Счетной палаты такие показатели выявлены в результате роста числа проверок, формированием методической базы по внедрению финпроверок в закупках, ростом доступности сведений из Единой инфорсистемы.