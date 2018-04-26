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Счетная палата заявила о 2-х кратном росте нарушений при госзакупках - до 2000 в 2017 году

По данным отчета Счетной палаты, в прошедшем году значительно увеличилось количество нарушений при госзакупках в рамках 44 ФЗ. По данным проверок, количество нарушений достигло двух тысяч на общую сумму 104,59 млрд рублей.

Счетная палата предоставила очередной отчет, по которому стало известно, что существенно возрос объем нарушений при госзакупках в рамках 44 ФЗ. По их данным, в прошлом году они составили 104,59 млрд рублей; речь идет о закупках, которые проводят государственные и муниципальные органы.

Счетная палата заявила о 2-х кратном росте нарушений при госзакупках - до 2000 в 2017 году


Специалисты отмечают, что за год количество нарушений выросло в 2,5 раза (в 2016 году сумма нарушений достигала 50 млрд рублей), а их количество превысило две тысячи. Одновременно экономия бюджетных средств по итогам осуществления закупок упала до 7% (10% в 2016 году). По мнению чиновников Счетной палаты такие показатели выявлены в результате роста числа проверок, формированием методической базы по внедрению финпроверок в закупках, ростом доступности сведений из Единой инфорсистемы.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:48
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