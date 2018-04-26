В России стартовали продажи Subaru Outback 2018 года

Для россиян универсал с повышенной проходимостью Subaru Outback будет доступен в пяти комплектациях. Стоимость автомобиля с 2,5-литровым силовым агрегатом, выдающим 175 "лошадей", составит 2 449 000 рублей. Все версии универсала комплектуются бесступенчатой трансмиссией Lineartronic.Автомобиль Subaru Outback 2018 года отличается обновлённой оптикой и видоизменённой решёткой радиатора. Обновлённый универсал доступен в восьми вариантах цветовой окраски кузова. Отмечается, что выбор цвета не отразится на стоимости автомобиля.Обновлённый универсал получил улучшенную шумоизоляцию, изменённые тормозные характеристики, а также настройки амортизаторов и рулевого управления. В салона автомобиля появилась новая передняя панель, обновлённая мультимедийная система с экраном диагональю 8 дюймов, 7 подушек безопасности и система «ЭРА-ГЛОНАСС».