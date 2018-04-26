АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

СМИ: Анастасию Костенко экстренно госпитализировали в один из столичных перинатальных центров

Первая беременность Анастасии Костенко протекает не так гладко, как кажется многочисленным поклонникам семейства Тарасовых.

Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что 24-летняя беременная модель попала в больницу. По информации СМИ, из-за осложнений третью супругу бывшего мужа прославленной Ольги Бузовой было экстренно госпитализировано в один из московских перинатальных центров.

СМИ: Анастасию Костенко экстренно госпитализировали в один из столичных перинатальных центров

Нужно сказать, что сплетни о том, что Анастасия Костенко совсем скоро подарит своего возлюбленному Дмитрию Тарасову малыша, ходили в Сети уже давно. Тем не менее, только недавно парочка решила официально признаться в том, что совсем скоро в их семье произойдет пополнение.

В конце марта супруга футболиста и сам спортсмен опубликовали в личных микроблогах фотографии, на которых невооруженным взглядом было видно, что модель беременна. Совсем недавно стало известно, что долгожданное появление ребенка в звездном семействе произойдет совсем скоро, а если быть точнее в конце июля или в начале августа.

У себя на страничке Анастасия дала понять поклонникам, что ждет девочку. Как бы то ни было, но считанные часы назад репортерам удалось выяснить, что беременность Костенко протекает не так гладко, как думают пользователи Сети.

СМИ: Анастасию Костенко экстренно госпитализировали в один из столичных перинатальных центров

По информации журналистов, супругу Тарасова экстренно госпитализировали в московский перинатальных центр. Есть сведения, что Дмитрий, который должен был посетить официальную премьеру кинофильма «Вне игры», не смог появится на мероприятии, несмотря даже на то, что на вечеринке собралась вся футбольная команда «Локомотива».

Именно госпитализация супруги повлияла на то, что спортсмен не смог посетить премьеру. Стоит отметить, что пока говорить рано правда ли, что Анастасия Костенко попала в больницу или все-таки нет, так как официальных подтверждений пока от семейства Тарасовых не было.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:12
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Горький шоколад улучшает активность мозга и
Сергей Сафронов тайно женился на беременной
2-летняя дочь Ксении Бородиной уже начала
Цымбалюк-Романовская заявила о пропаже
Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за
Настю Каменских уличили в фотошопе
Вадим Казаченко готовится бракоразводному процессу
У Владислава Галкина через 8 лет после смерти
Учёные: Сильная магнитная буря обрушится на Землю
В московском регионе площадь покупаемых квартир
Алена Водонаева анонсировала свою книгу, в
Пользователи Сети высмеяли залысины Ксении Собчак
Пелагея рассказала как воспитывает свою маленькую
Александр Ткачев предложил объединить
Дерматологи перед наступлением лета дали советы
Светящийся “внеземной червь” и НЛО были сняты на
Галина Польских в свои 79 лет так помолодела, что
Новый бойфренд Лизы Полыгаловой оказался
Ученые обнаружили новый тип ДНК в форме узла
LG G7 ThinQ прошел тесты на Geekbench
В КНР крестьяне вместо целебных кореньев выкопали
СМИ: Анастасию Костенко экстренно
В зубе Будды Шакьямуни ученые нашли вещество
Дочь Максима Виторгана поразительно похожа на
МТС и «КамАЗ» приступят к развитию беспилотного
Ученые создали материал для быстрой печати
Ольга Бузова этой ночью записывала новый хит о
Банк Morgan Stanley ожидает падения рубля до 66
Елена Летучая выразила недовольство новой ведущей
«Газпроме» готов построить третий «Северный поток»
Просмотреть все новости