СМИ: Анастасию Костенко экстренно госпитализировали в один из столичных перинатальных центров

Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что 24-летняя беременная модель попала в больницу. По информации СМИ, из-за осложнений третью супругу бывшего мужа прославленной Ольги Бузовой было экстренно госпитализировано в один из московских перинатальных центров.Нужно сказать, что сплетни о том, что Анастасия Костенко совсем скоро подарит своего возлюбленному Дмитрию Тарасову малыша, ходили в Сети уже давно. Тем не менее, только недавно парочка решила официально признаться в том, что совсем скоро в их семье произойдет пополнение.В конце марта супруга футболиста и сам спортсмен опубликовали в личных микроблогах фотографии, на которых невооруженным взглядом было видно, что модель беременна. Совсем недавно стало известно, что долгожданное появление ребенка в звездном семействе произойдет совсем скоро, а если быть точнее в конце июля или в начале августа.У себя на страничке Анастасия дала понять поклонникам, что ждет девочку. Как бы то ни было, но считанные часы назад репортерам удалось выяснить, что беременность Костенко протекает не так гладко, как думают пользователи Сети.По информации журналистов, супругу Тарасова экстренно госпитализировали в московский перинатальных центр. Есть сведения, что Дмитрий, который должен был посетить официальную премьеру кинофильма «Вне игры», не смог появится на мероприятии, несмотря даже на то, что на вечеринке собралась вся футбольная команда «Локомотива».Именно госпитализация супруги повлияла на то, что спортсмен не смог посетить премьеру. Стоит отметить, что пока говорить рано правда ли, что Анастасия Костенко попала в больницу или все-таки нет, так как официальных подтверждений пока от семейства Тарасовых не было.