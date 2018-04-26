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Мутация генов грибов научила их отличать верх от низа

Реализовав возможность пересадки генов от давних предков – бактерий, ученые провели «обучение грибов» способности различать низ и верх. В своих исследованиях эксперты применили мутацию гена octin, которая и послужила отправной точкой научной работы.

Как следует из официальных заявлений микробиологов, некоторыми грибами мукоровой группы успешно различается положение верха и низа. Этой способности они научились за счет целого ряда эволюционных мутаций, которым подвергся генокод бактерий. На ранних стадиях изучения, данные процессы замечались специалистами очень редко, это натолкнуло на решение проведения экспериментов в лабораторных условиях, путем создания гена искусственным способом. Ход работ и результаты научных опытов экспертами подробно описаны в научном издании PLOS Biology.

Мутация генов грибов научила их отличать верх от низа


Увидеть мукоровые грибы не составляет больших проблем, по этому с ними знаком каждый человек. Достаточно на несколько дней оставить хлеб или другие продукты во влажном и теплом месте и на них появится самая обычная плесень. Ученые уверены, что у гена, доставшегося грибам от их предков, есть способность сохранения функций распознания где верх и низ на постоянной основе.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:30
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