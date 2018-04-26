Дочь Максима Виторгана поразительно похожа на Ксению Собчак

На днях супруг Ксении Собчак улетел в Лондон и публикует в соцсетях новые фото, причем не только свои, но и дочери.Некоторые кадры повергли в шок пользователей, так как на них Полина поразительно похожа на мачеху – Ксению Собчак. Фолловеры тут же отметили этот факт и добавили, что у Максима «хорошие девочки».В комментариях подписчики рассуждали о таком сходстве двух неродных по крови женщин.По мнению психологов, свою вторую половинку мы выбираем подсознательно опираясь на внешность и черты характера любимых родственников.Девушки часто в мужья выбирают мужчин, похожих на отцов, а мальчики влюбляются в барышень, напоминающих им маму или другую родственницу. В случае с Виторганом все понятно, ведь пройти мимо женщины, внешне напоминающей его дочь, Максим не смог.