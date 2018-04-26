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Дочь Максима Виторгана поразительно похожа на Ксению Собчак

В первом браке актера Максима Виторгана была рождена дочь Полина и сейчас девушке уже 21 год.

На днях супруг Ксении Собчак улетел в Лондон и публикует в соцсетях новые фото, причем не только свои, но и дочери.

Дочь Максима Виторгана поразительно похожа на Ксению Собчак

Некоторые кадры повергли в шок пользователей, так как на них Полина поразительно похожа на мачеху – Ксению Собчак. Фолловеры тут же отметили этот факт и добавили, что у Максима «хорошие девочки».

В комментариях подписчики рассуждали о таком сходстве двух неродных по крови женщин.

Дочь Максима Виторгана поразительно похожа на Ксению Собчак

По мнению психологов, свою вторую половинку мы выбираем подсознательно опираясь на внешность и черты характера любимых родственников.

Девушки часто в мужья выбирают мужчин, похожих на отцов, а мальчики влюбляются в барышень, напоминающих им маму или другую родственницу. В случае с Виторганом все понятно, ведь пройти мимо женщины, внешне напоминающей его дочь, Максим не смог.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:08
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