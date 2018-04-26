Американец забыл о лотерейном билете с выигрышем в 4 миллиона долларов
Американец, забывший о приобретенном лотерейном билете, оказался обладателем 4 миллионов долларов.
Житель Честерфилда, что в Вирджинии, купив лотерейный билет, засунул его в ящик стола и на некоторое время забыл о покупке.
Примерно через месяц он наконец-то решил проверить возможный выигрыш. Правда, сначала обладатель миллионов решил, что ему посчастливилось выиграть 4 тысячи...
Житель Честерфилда, что в Вирджинии, купив лотерейный билет, засунул его в ящик стола и на некоторое время забыл о покупке.
Примерно через месяц он наконец-то решил проверить возможный выигрыш. Правда, сначала обладатель миллионов решил, что ему посчастливилось выиграть 4 тысячи...