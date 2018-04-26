Американец забыл о лотерейном билете с выигрышем в 4 миллиона долларов

Житель Честерфилда, что в Вирджинии, купив лотерейный билет, засунул его в ящик стола и на некоторое время забыл о покупке.Примерно через месяц он наконец-то решил проверить возможный выигрыш. Правда, сначала обладатель миллионов решил, что ему посчастливилось выиграть 4 тысячи...