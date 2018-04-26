АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Роскачеством выявлены самые опасные алюминиевые колесные диски

Роскачество исследовало 16-дюймовые алюминиевые колесные диски, которые предлагают на российском рынке. Ведомство накануне озвучило результаты проверки.

Роскачеством выявлены самые опасные алюминиевые колесные диски


Проверкой охвачено 23 производителя, которые более раскручены на авторынке колесных дисков в РФ. Исследование затронуло российских производителей, и тайваньские, китайские, немецкие, итальянские компании. Для проверки качества их продукции, диски подвергли повседневной нагрузке, которая имитирует их обыкновенную эксплуатацию, качение, изгиб, удары и т.д. Роскачеством хорошо оценены отечественные производители VERITAS-16 и Techline, а также китайские NZ, YST, BANTAJ, N20. Также безопасными признали диски российской компании К&K, китайской LS и KIA, итальянской МАК, германской Rial YOKATTA и Alutec, тайваньской FR, Cross Steel, RW, YAMATO.

Потенциально опасными являются диски российских компаний Proma и МЕГАЛЮМ, китайских Alcasta, 4GO, Replay, X-Race.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Уильям стал мемом едва не заснув на
Козье молоко и другие виды продуктов позволят
Рыбаки из Южной Австралии были напуганы внешним
Небольшие порции сала с малыми дозами алкоголя
Bosch заявила о прорыве в сфере разработки
Потери бизнеса вследствие блокировки Telegram
Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у
В России стартовали продажи Subaru Outback 2018
Россиийских жителей оставят без торговых центров 
Александр Гобозов официально разводится с Алианой
Мутация генов грибов научила их отличать верх от
Ученые выяснили, что противозачаточные таблетки
Роскачеством выявлены самые опасные алюминиевые
Ученые: Неправильное питание становится
Джона Траволту не узнали фанаты из-за странной
Финская компания запустит в космос спутник с
Учёные способны поддерживать функциональность
Бельгия отнесла FIFA 18, Overwatch и CS:GO к
В Пекине состоялась презентация кроссовера MG
Архитектор ядер Zen Джим Келлер покинул Tesla
Дальневосточные леопарды больше не под угрозой
В Екатеринбурге школьницы в коротких юбках были
Хейтеры подозревают Ксению Бородину в нелюбви к
Неизвестные науке существа со странным поведением
«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное
Хейтеры переложили ответственность на Настю
Ольга Жарикова больше не жалеет о расставании с
В США после долгих поисков поймали опасного
Учёные: На планетах системы TRAPPIST-1
Актриса Кэти Холмс шокировала поклонников своим
Просмотреть все новости