Роскачеством выявлены самые опасные алюминиевые колесные диски

Проверкой охвачено 23 производителя, которые более раскручены на авторынке колесных дисков в РФ. Исследование затронуло российских производителей, и тайваньские, китайские, немецкие, итальянские компании. Для проверки качества их продукции, диски подвергли повседневной нагрузке, которая имитирует их обыкновенную эксплуатацию, качение, изгиб, удары и т.д. Роскачеством хорошо оценены отечественные производители VERITAS-16 и Techline, а также китайские NZ, YST, BANTAJ, N20. Также безопасными признали диски российской компании К&K, китайской LS и KIA, итальянской МАК, германской Rial YOKATTA и Alutec, тайваньской FR, Cross Steel, RW, YAMATO.Потенциально опасными являются диски российских компаний Proma и МЕГАЛЮМ, китайских Alcasta, 4GO, Replay, X-Race.