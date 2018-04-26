Джона Траволту не узнали фанаты из-за странной прически

Для участия в съемках фильма Джону Траволте пришлось изменить образ: он сменил стрижку и отрастил странную челку. Актер сыграет сумасшедшего фаната, который следит за ключевым героем истории. Поклонники же кинозвезды не узнали кумира, а своими комментариями обменялись в социальной сети под соответствующим фотоснимком. Более всего их поразила необычная челка артиста из-за которой узнать его практически невозможно.Музыкант Limp Bizkit вложил в сюжет фильма реальные события из своей жизни. По словам Фреда Дарста, его постоянно преследовал сумасшедший поклонник, что стало пыткой для самого певца.