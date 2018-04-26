Учёные способны поддерживать функциональность мозга вне тела

Учёные разработали технологию, поддерживающую функциональность мозга вне тела. Специальная система BrainEx отвечает за обеспечение органа кровью и другими необходимыми ресурсами. Специалисты сообщают, что для того чтобы добиться успеха они использовали мозг нескольких десятков свиней. В большинстве случаев они поддерживали его жизнь вне тела в течение 36 часов.Замкнутая искусственная система BrainEx перекачивает искусственную кровь, в которую добавили препарат от воспаления. Учёные считают, что введённое вещество могло заблокировать сознание, подопытные животные даже и не поняли, что с ними произошло. Специалисты уверены, что созданная система может эффективно работать не только на свиньях, но и на других животных и даже человеке.