Учёные способны поддерживать функциональность мозга вне тела
Учёные из Йельского университета в ходе экспериментов научились поддерживать жизнь мозга свиней вне тела. Для обеспечения функциональности используется система BrainEx.
Учёные разработали технологию, поддерживающую функциональность мозга вне тела. Специальная система BrainEx отвечает за обеспечение органа кровью и другими необходимыми ресурсами. Специалисты сообщают, что для того чтобы добиться успеха они использовали мозг нескольких десятков свиней. В большинстве случаев они поддерживали его жизнь вне тела в течение 36 часов.
Замкнутая искусственная система BrainEx перекачивает искусственную кровь, в которую добавили препарат от воспаления. Учёные считают, что введённое вещество могло заблокировать сознание, подопытные животные даже и не поняли, что с ними произошло. Специалисты уверены, что созданная система может эффективно работать не только на свиньях, но и на других животных и даже человеке.