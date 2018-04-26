Ольга Бузова этой ночью записывала новый хит о любви

«На все у меня лишь #однаночь, только в этот раз не чтоб #узнатьлюбовь, а чтобы записать новый хит для вас #ракетазапущена», - написала Бузова под своей последней публикацией.

«Ооо..скоро новым хитом Олечка нас порадует. Надеюсь снова репчик какой-то крутой!!», «Шикарная! Не перестаю восхищаться собой и твоим стремлением покорить всех и все!», «Бузова, ты не перестаешь радовать нас! Но высыпаться тоже нужно! Подумай о своей здоровье!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что имя телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающей исполнительницы по-прежнему активно появляется в центре самых громких скандалов российского шоу-бизнеса, знаменитость даже не думает о том, чтобы отступить назад. Бузова продолжает завоевывать не только музыкальный Олимп, но и другие различные области деятельности.Нужно подчеркнуть, что не так давно Ольга и вовсе официально заявила журналистам и своим фанатам, что отныне в России наступила «ера Бузовой», о которой она так долго мечтала.Несколько часов назад ТВ-звезда опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, на которой она запечатлена в студии звукозаписи. На снимке видно, что Ольга со счастливым лицом поет в микрофон.Стоит отметить, что всего за несколько часов новое фото певицы набрало почти 150 тысяч лайков и большое количество комментариев. Некоторые из преданных поклонников Ольги поспешили в очередной раз восхититься талантами своей любимицы, а некоторые заявили, что очень надеяться на то, что Бузова записала новый реп.